В Украине разрабатывают онлайн-платформу для жалоб потребителей

В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей готовятся четыре масштабных проекта по цифровизации. В частности, речь идет о разработке онлайн-платформы для представления и отслеживания жалоб потребителей.

Об этом сообщает правительственный портал.

Среди других проектов - оцифровка электронного реестра мощностей операторов рынка, введение электронных ветеринарных сертификатов, цифровизация фитосанитарных услуг процессов.

"Разработка онлайн-платформы для представления и отслеживания жалоб потребителей. Этот инструмент позволит потребителям оперативно подавать обращения и получать информацию об их рассмотрении, а Госпродпотребслужбе - оцифровать и значительно повысить эффективность процессов работы с обращениями и жалобами потребителей", - указано в сообщении.

Напомним, в конце августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с представителями бизнеса заявил, что в правительстве отказались от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы. В то же время в Украине появится новый отдельный санитарно-эпидемический орган.

Как писало РБК-Украина, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал проведение реорганизации Госпродпотребслужбы с предоставлением ей дополнительных функций.