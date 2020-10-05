В Україні розробляють онлайн-платформу для скарг споживачів

У Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів готуються чотири масштабні проекти з цифровізації. Зокрема, йдеться про розробку онлайн-платформи для подання та відслідковування скарг споживачів.

Про це повідомляє урядовий портал.

Серед інших проектів - оцифрування електронного реєстру потужностей операторів ринку, запровадження електронних ветеринарних сертифікатів, цифровізація фітосанітарних послуг та процесів.

"Розробка онлайн-платформи для подання та відслідковування скарг споживачів. Цей інструмент дозволить споживачам оперативно подавати звернення та отримувати інформацію щодо їх розгляду, а Держпродспоживслужбі - оцифрувати та значно підвищити ефективність процесів роботи зі зверненнями та скаргами споживачів", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками бізнесу заявив, що в уряді відмовилися від ідеї реорганізації Держпродспоживслужби. Водночас в Україні з'явиться новий окремий санітарно-епідемічний орган.

Як писало РБК-Україна, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував проведення реорганізації Держпродспоживслужби з наданням їй додаткових функцій.