Госпредприятию "Харьков-Арена" передадут имущество Курченко по "Металлисту"

В Харькове создали государственное предприятие "Харьков-Арена", которое получит в управление конфискованное имущество футбольного клуба "Металлист" олигарха-беглеца Сергея Курченко в Харькове и поселке Высокое. Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера.

Сообщается, что директором "Харьков-Арены" назначили Дмитрия Белоцерковского.

"Деятельность предприятия направлена ​​на организацию и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, предоставление услуг, связанных с физкультурно-оздоровительной и спортивной сферах, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом", - говорится в уставе ГП "Харьков-Арена".

Напомним, в начале января конфискованное имущество олигарха-беглеца Сергея Курченко в Харькове и поселке Высокое было возвращено в государственную собственность. В частности, государству вернули помещения на стадионе "Металлист" и тренировочную базу

Также РБК-Украина писало, что Верховный суд привлек Службу безопасности Украины к участию в деле относительно применения персональных санкций в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.