Госпредприятие ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ получило наблюдательный совет

Фото: ПРОЗОРРО (me.gov.ua)

В наблюдательный совет вошли три независимых члена и два представителя государства

Министерство экономического развития и торговли утвердило состав наблюдательного совета государственного предприятия "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЭРТ.

По данным пресс-службы, в наблюдательный совет были избраны пять представителей. Среди них: три независимых члена и два представителя государства. Независимыми членами наблюдательного совета избрали Дмитрия Сенниченко, Надежду Васильеву, Дмитрия Крепака.

Сенниченко - бывший директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой АО "Укрпочта", Васильева - сооснователь Digital Transformation Institute и бывший глава Microsoft Украина, Крепак - и.о главы региона СНГ и юго-восточной Европы, глава представительства в Украине VISA Ins.

Представителями от государства стали первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов и заместитель директора департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов физических лиц Илья Михайлов.

Напомним, государственное предприятие "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ" основано согласно приказу Министерства экономического развития и торговли Украины от 20 марта 2018 года N 374, является электронной торговой системой, цель работы которого реализация государственного имущества, а также предотвращение коррупции благодаря общественному контролю и расширению круга покупателей.

Напомним, в конце октября 2018 года был запущен новый механизм выявления подозрительных тендеров в ProZorrо: инновационная система будет выявлять нарушения во время тендерных процедур.

Как писало РБК-Украина, в 2018 году исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил о старте малой приватизации через систему ProZorro.