Держпідприємство ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ отримало наглядову раду

Фото: ПРОЗОРРО (me.gov.ua)

До наглядової ради увійшли три незалежних члени та два представники держави

Міністерство економічного розвитку і торгівлі затвердило склад наглядової ради державного підприємства "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЕРТ.

За даними прес-служби, до наглядової ради було обрано п’ять представників. Серед них: три незалежних члени та два представники держави. Незалежними членами наглядової ради обрали Дмитра Сенниченко, Надію Васильєву, Дмитра Крепака.

Сенниченко - колишній директор з управління нерухомим майном та інфраструктурою АТ "Укрпошта", Васильєва - співзасновник Digital Transformation Institute та колишня голова Microsoft Україна, Крепак - в.о голови регіону СНД та південно-східної Європи, голова представництва в Україні VISA Ins.

Представниками в наглядовій раді від держави стали перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов та заступник директора департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ілля Михайлов.

Нагадаємо, державне підприємство "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ" засноване відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 березня 2018 року N 374, є електронною торговою системою, мета роботи якого реалізація державного майна, а також запобігання корупції, завдяки громадському контролю та розширенню кола покупців.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2018 року було запущено новий механізм виявлення підозрілих тендерів у ProZorrо: інноваційна система виявлятиме порушення під час тендерних процедур.

Як писало РБК-Україна, у 2018 році виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна Віталій Трубаров повідомив про старт малої приватизації через систему ProZorro.