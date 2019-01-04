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Держпідприємство ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ отримало наглядову раду

Новини » Економіка    04.01.2019 - 15:02
Держпідприємство ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ отримало наглядову раду
Фото: ПРОЗОРРО (me.gov.ua)

До наглядової ради увійшли три незалежних члени та два представники держави

Міністерство економічного розвитку і торгівлі затвердило склад наглядової ради державного підприємства "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЕРТ.

За даними прес-служби, до наглядової ради було  обрано п’ять представників. Серед них:  три незалежних члени та два представники держави. Незалежними членами наглядової ради обрали Дмитра Сенниченко, Надію Васильєву, Дмитра Крепака.

Сенниченко - колишній директор з управління нерухомим майном та інфраструктурою АТ "Укрпошта", Васильєва -  співзасновник Digital Transformation Institute та  колишня голова Microsoft Україна, Крепак - в.о голови регіону СНД та південно-східної Європи, голова представництва в Україні VISA Ins.

Представниками в наглядовій раді від держави стали  перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов та заступник директора департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ілля Михайлов.

Нагадаємо, державне підприємство "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ" засноване відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 березня 2018 року N 374,  є електронною торговою системою, мета роботи якого реалізація державного майна, а також запобігання корупції, завдяки громадському контролю та розширенню кола покупців.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2018 року було запущено новий механізм виявлення підозрілих тендерів у ProZorrо: інноваційна система виявлятиме порушення під час тендерних процедур.

Як писало РБК-Україна, у 2018 році виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна Віталій Трубаров повідомив про старт малої приватизації через систему ProZorro.

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