Госпотребслужба вправе закрывать рынки за нарушение карантина

Госпотребслужба имеет право закрывать рынки за нарушение карантинных мероприятий. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, министр ответил на вопросы по поводу органов, которые будут контролировать выполнение карантинных требований.

"У нас есть в государстве соответствующий орган Госпотребслужба, которая вместе с другими ведомствами, которая именно должна контролировать, в том числе, соблюдение карантинных мероприятий на рынках. Если будут большие нарушения, то им будет предоставлено право по закрытию таких рынков. Потому что для нас здоровье граждан очень важно, мы не можем допустить вспышек, которые установлены", - заявил Степанов.

Напомним, Кабинет министров Украины сегодня рассмотрит открытие продовольственных рынков, финансирование господдержки микропредпринимательства и малого предпринимательства и план формирования территориальных общин нескольких областей.

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы Минздрава Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина.

Ранее глава государства Владимир Зеленский анонсировал, что 1 мая в Украине могут возобновить свою работу продуктовые рынки.