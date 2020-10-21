Госпотребслужба Киева составила около 400 протоколов о нарушениях карантина

Госпотребслужба Киева за последние три месяца составила около 400 административных протоколов за нарушения карантинных норм по итогам проверок объектов хозяйствования. Всего было проведено около 2 тысяч таких проверок.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, инспекции проводятся в первую очередь на объектах с высоким уровнем риска распространения вируса.

"Это сегодня общеобразовательные учреждения, общежития, рынки. Потом идут рестораны, службы быта", - сказал Рубан.

Также проверки проводятся в связи с жалобами граждан. Для этого в Киеве созданы 10 мобильных групп в каждом районе.

"Госпотребслужба проверила за последние три месяца порядка 2 тысяч объектов, составлено около 400 протоколов. Большая часть зашла в суд, учитывая все доказательства, которые мы предоставляем суду", - добавил Рубан.

Ранее РБК-Украина писало, что Рубан заявил о необходимости украинцам научиться жить в условиях эпидемии на протяжении еще полутора-двух лет.

Напомним, в Украине зафиксировали сразу два новых антирекорда по коронавирусу - за сутки выявили 6719 новых случаев заболевания и 141 смерть от COVID-19.