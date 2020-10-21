Держспоживслужба Києва склала близько 400 протоколів за порушення карантину

Держспоживслужба Києва за останні три місяці склав близько 400 адміністративних протоколів за порушення карантинних норм за підсумками перевірок об'єктів господарювання. Всього було проведено близько 2 тисяч таких перевірок.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, інспекції проводяться в першу чергу на об'єктах з високим рівнем ризику поширення вірусу.

"Це сьогодні загальноосвітні установи, гуртожитки, ринки. Потім йдуть ресторани, служби побуту", - сказав Рубан.

Також перевірки проводяться у зв'язку зі скаргами громадян. Для цього у Києві створено 10 мобільних груп у кожному районі.

"Держспоживслужба перевірила за останні три місяці близько 2 тисяч об'єктів, складено близько 400 протоколів. Велика частина зайшла в суд, враховуючи всі докази, які ми надаємо суду", - додав Рубан.

Раніше РБК-Україна писало, що Рубан заявив про необхідності українцям навчитися жити в умовах епідемії протягом ще півтора-двох років.

Нагадаємо, в Україні зафіксували одразу два нових антирекорди по коронавірусу - за добу виявили 6719 нових випадків захворювання і 141 смерть від COVID-19.