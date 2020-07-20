Госпоставщик тока заявляет, что обанкротится в случае провала "зеленого" законопроекта

Поставщик электрической энергии для нужд населения ГП "Гарантированный покупатель" заявил о риске банкротства в случае срыва голосования за правительственный законопроект №3658 о сокращении "зеленых" тарифов, который мог бы решить проблему дефицита средств госпредприятия.

Об этом говорится в обращении ГП "Гарантированный покупатель" в комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Состояние расчетов на рынке электроэнергии является крайне угрожающим: долг НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" составляет 22,8 млрд грн, долги "Гарантированного покупателя" перед производителями по "зеленому" тарифу - 19,4 млрд грн, перед НАЭК "Энергоатом" - 7,4 млрд грн и "Укргидроэнерго" - 0,3 млрд грн", - отмечается в обращении.

В ГП "Гарантированный покупатель" также отметили, что предприятию уже поступают исковые заявления производителей электроэнергии по "зеленому" тарифу о взыскании задолженности по договорам покупки электроэнергии. Отдельные производители обращаются в суд с заявлениями об обеспечении иска путем наложения ареста на счета госпредприятия.

Напомним, 17 июля инвесторы в "зеленую" энергетику и работники отрасли вышли на митинг под Верховную раду и Офис президента в связи с риском срыва голосования за правительственный законопроект №3658. Проект закона предусматривает снижение "зеленого" тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве европейского Энергосообщества.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года.

Ко второму чтению законопроекта было внесено более 1000 поправок, которые планируется рассмотреть на заседании Комитета ТЭК в понедельник 20 июля. Голосование за законопроект ожидается 21 июля, хотя ранее планировалось 17 июля.

По мнению инвестора и соучредителя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связанны с интересами олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта, чтобы разорить инвесторов ВИЭ и заставить их отдать свои активы.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи.

По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

Кроме того, в начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.