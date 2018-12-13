У Держприкордонслужбі почалися збори резервістів

Фото: збори резервістів (dpsu.gov.ua)

Підготовку пройдуть військовослужбовці віком від 25 до 50 років

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) почала збори резервістів через воєнний стан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДПСУ.

Як зазначається, збори стартували в Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ. Туди прибули чоловіки віком від 25 до 50 років.

У ДПСУ планують, що під час курсу підготовки резервісти отримають необхідні знання та навички із загальновійськових та прикордонних дисциплін. В подальшому ці знання можуть бути застосовані резервістами на практиці, під час виконання службово-бойових завдань з охорони державного кордону.

Програма підготовки включає такі предмети, як тактика прикордонної служби, тактико-спеціальна підготовка, загальна тактика і вогнева підготовка, а також тактична медицина та особиста безпека й застосування сили. За підсумками підготовки учасникам зборів будуть вручені відповідні свідоцтва.

Фото: збори резервістів (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні на базі окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) 11 грудня розпочалися навчальні збори з резервістами оперативного резерву першої черги.

Генеральний штаб Збройних сил України інформує, що оперативний резерв ЗСУ становить близько 200 тисяч резервістів.