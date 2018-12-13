ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Держприкордонслужбі почалися збори резервістів

Новини » Суспільство    13.12.2018 - 12:39
У Держприкордонслужбі почалися збори резервістів
Фото: збори резервістів (dpsu.gov.ua)

Підготовку пройдуть військовослужбовці віком від 25 до 50 років

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) почала збори резервістів через воєнний стан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДПСУ

Як зазначається, збори стартували в Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ. Туди прибули чоловіки віком від 25 до 50 років.

У ДПСУ планують, що під час курсу підготовки резервісти отримають необхідні знання та навички із загальновійськових та прикордонних дисциплін. В подальшому ці знання можуть бути застосовані резервістами на практиці, під час виконання службово-бойових завдань з охорони державного кордону.

Програма підготовки включає такі предмети, як тактика прикордонної служби, тактико-спеціальна підготовка, загальна тактика і вогнева підготовка, а також тактична медицина та особиста безпека й застосування сили. За підсумками підготовки учасникам зборів будуть вручені відповідні свідоцтва.

Фото: збори резервістів (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні на базі окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) 11 грудня розпочалися навчальні збори з резервістами оперативного резерву першої черги.

Генеральний штаб Збройних сил України інформує, що оперативний резерв ЗСУ становить близько 200 тисяч резервістів.

Полторак: російські "Іскандери" загрожують Києву Кабмін затвердив план забезпечення заходів воєнного стану
Новини України пограничникивоенное положениерезервисты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся