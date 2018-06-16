В Госпогранслужбе прогнозируют сложности в связи с закрытием КПВВ "Майорское"

КПВВ "Марьинка" может столкнуться с увеличенной нагрузкой

В связи с закрытием контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" могут возникнуть сложности на других КПВВ. Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает "112 Украина".

"Это влияет на работу других КПВВ, поскольку на них увеличится нагрузка. Особенно ощутимый удар в этом контексте будет по КПВВ "Марьинка", потому что это самые активные дорожно-транспортные коридоры, которые находятся рядом", - отметил Слободян.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе закрыли один из КПВВ в связи с приостановкой пропуска с оккупированных районов. Предполагается, что пункт пропуска на дорожном коридоре Бахмут-Горловка возобновит работу 18 июня.