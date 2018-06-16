У Держприкордонслужбі прогнозують складнощі у зв'язку із закриттям КПВВ "Майорське"

КПВВ "Мар'їнка" може зіткнутися з збільшеним навантаженням

У зв'язку із закриттям контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське" можуть виникнути складнощі на інших КПВВ. Про це заявив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає "112 Україна".

"Це впливає на роботу інших КПВВ, оскільки на них збільшиться навантаження. Особливо відчутний удар в цьому контексті буде по КПВВ "Мар'їнка", тому що це найактивніші дорожньо-транспортні коридори, які знаходяться поряд", - зазначив Слободян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі закрили один з КПВВ у зв'язку з призупиненням пропуску з окупованих районів. Передбачається, що пункт пропуску на дорожньому коридорі Бахмут-Горлівка відновить роботу 18 червня.