Госпогранслужба советует украинцам воздержаться от поездок в РФ

Фото: Петр Цигикал (facebook.com/mvs.gov.ua)

В ГПСУ предупредили, что пограничники РФ могут не пропустить украинцев без предоставления объяснений

Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал советует украинцам воздержаться от поездок в Российскую Федерацию (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служуб ГПСУ.

Как отметил Цигикал, украинцам, по возможности, стоит воздержаться от поездок в РФ, поскольку не исключено как влияние на них специальных служб, так и безосновательное возвращение.

Цигикал также добавил, что РФ не пропускает украинцев без предоставления каких-либо объяснений.

"На границе с Россией мы фиксировали возвращение украинцев без объяснения каких-либо причин. Это были группы до 40 человек, которые не смогли проехать. Им не предоставлялись никакие документы о возвращении", - отметил он, подчеркнув, что РФ действует не в правовом поле, тогда как украинские пограничники в случае возвращения гражданина составляют соответствующий протокол.

Как сообщил глава ГПСУ, за последние дни российские пограничники не пустили в РФ более 150 украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с военным положением мужчин с российским гражданством будут пропускать в Украину только по гуманитарным причинам. Сейчас въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет в Украину закрыт.

Кроме того, Украина запретила въезд в Крыму для иностранцев.