Госпогранслужба составила список исключений для выезда мужчин за границу

В Государственной пограничной службе Украины составили список оснований, позволяющих мужчинам призывного возраста уехать за пределы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ведомства.
В условиях военного положения для мужчин в возрасте 18-60 лет ограничен выезд за пределы Украины. Однако есть ряд исключений, позволяющих гражданам все же пересечь государственную границу.
К таким основаниям относятся:
Также покинуть Украину могут лица, на содержании которых находятся
А также тех, кто является:
К слову, в столице произошла серия взрывов возле ТЭЦ-6 – чрезвычайники выехали на место происшествия.
Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал создание дополнительных подразделений территориальной обороны.