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Госпогранслужба составила список исключений для выезда мужчин за границу

Автор: Антон Федорцив

В Государственной пограничной службе Украины составили список оснований, позволяющих мужчинам призывного возраста уехать за пределы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ведомства.

В условиях военного положения для мужчин в возрасте 18-60 лет ограничен выезд за пределы Украины. Однако есть ряд исключений, позволяющих гражданам все же пересечь государственную границу.

К таким основаниям относятся:

  • удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или
  • заключение военно-врачебной комиссии о непригодности

Также покинуть Украину могут лица, на содержании которых находятся

  • трое и более детей в возрасте до 18 лет, или
  • которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, или
  • на содержании которых есть ребенок с инвалидностью.

А также тех, кто является:

  • усыновителем
  • опекуном, или
  • чьи близкие родственники погибли либо пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

К слову, в столице произошла серия взрывов возле ТЭЦ-6 – чрезвычайники выехали на место происшествия.

Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал создание дополнительных подразделений территориальной обороны.

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