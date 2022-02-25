В Киеве создадут дополнительные подразделения теробороны
Фото: Владимир и Виталий Кличко (пресс-служба)
Мэр Киева Виталий Кличко объявил о создании в столице дополнительных отрядов территориальной обороны. По его словам, 112 бригада укомплектована полностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кличко.
"На 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны нашего города. Сейчас мы решаем вопрос создания дополнительных подразделений защитников Киева", - сказал Кличко.
Напомним, ранее Кличко назвал вторжение России в Украину кровавой войной и заверил, что будет защищать страну с оружием в руках.
Отметим, накануне Виталий Кличко обратился к жителям столицы, призвав их сохранять спокойствие.