ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве создадут дополнительные подразделения теробороны

Новина українською →
Киев, Пятница 25 февраля 2022 20:46
В Киеве создадут дополнительные подразделения теробороны Фото: Владимир и Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о создании в столице дополнительных отрядов территориальной обороны. По его словам, 112 бригада укомплектована полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кличко.

"На 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны нашего города. Сейчас мы решаем вопрос создания дополнительных подразделений защитников Киева", - сказал Кличко.

Напомним, ранее Кличко назвал вторжение России в Украину кровавой войной и заверил, что будет защищать страну с оружием в руках.

Отметим, накануне Виталий Кличко обратился к жителям столицы, призвав их сохранять спокойствие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина