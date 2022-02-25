Українським чоловікам від 18 до 60 років заборонили виїзд закордон: які є винятки

У Державній прикордонній службі України склали список підстав, що дозволяють чоловікам призовного віку виїхати за межі держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку відомства.
В умовах воєнного стану для чоловіків у віці 18-60 років обмежено виїзд за межі України. Однак, є низка винятків, що дозволяють громадянам усе ж перетнути державний кордон.
До таких підстав належать:
Також покинути Україну можуть особи, на утриманні яких перебувають
А також тих, хто є:
До слова, у столиці пронулала серія вибухів біля ТЕЦ-6 – надзвичайники виїхали на місце події.
Нагадаємо, що раніше міський голова Києва Віталій Кличко анонсував створення додаткових підрозділів територіальної оборони.