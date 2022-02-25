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Українським чоловікам від 18 до 60 років заборонили виїзд закордон: які є винятки

Автор: Антон Федорців

У Державній прикордонній службі України склали список підстав, що дозволяють чоловікам призовного віку виїхати за межі держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку відомства.

В умовах воєнного стану для чоловіків у віці 18-60 років обмежено виїзд за межі України. Однак, є низка винятків, що дозволяють громадянам усе ж перетнути державний кордон.

До таких підстав належать:

  • посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, або
  • висновок військово-лікарської комісії про непридатність

Також покинути Україну можуть особи, на утриманні яких перебувають

  • троє і більше дітей віком до 18 років, або
  • які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, або
  • на утриманні яких є дитина з інвалідністю.

А також тих, хто є:

  • усиновителем
  • опікуном, або
  • чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

До слова, у столиці пронулала серія вибухів біля ТЕЦ-6 – надзвичайники виїхали на місце події.

Нагадаємо, що раніше міський голова Києва Віталій Кличко анонсував створення додаткових підрозділів територіальної оборони.

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