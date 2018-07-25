Госпогранслужба рассчитывает на иностранную техническую помощь к концу 2018

Пограничники надеются на помощь для охраны морских границ

Государственная пограничная служба Украины рассчитывает до конца 2018 года получить материально-техническую помощь от международных партнеров для охраны морских границ. Об этом на пресс-конференции сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, пограничникам не хватает технического оснащения, чтобы осуществлять мониторинг или выполнять задачи на более качественном уровне. Он также отметил, что в этом году впервые за длительный период было выделено 35 млн гривен на обслуживание морских единиц Госпогранслужбы.

"Этого, конечно, недостаточно… Другое направление, если говорить о морской охране, то это помощь наших международных партнеров. В этом направлении также ведутся переговоры, в том числе и с привлечением посредников, общественных организаций ... Переговоры уже дадут свои результаты до конца года", - добавил Слободян.

Напомним, ранее Слободян сообщил, что Российская Федерация стала чаще задерживать иностранные суда, которые идут в украинские порты через Керченский пролив.