Держприкордонслужба розраховує на іноземну технічну допомогу до кінця 2018

Прикордонники сподіваються на допомогу для охорони морських кордонів

Державна прикордонна служба України розраховує до кінця 2018 року отримати матеріально-технічну допомогу від міжнародних партнерів для охорони морських кордонів. Про це на прес-конференції повідомив прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, прикордонникам не вистачає технічного оснащення, щоб здійснювати моніторинг або виконувати завдання на більш якісному рівні. Він також зазначив, що цього року вперше за тривалий період було виділено 35 млн гривень на обслуговування морських одиниць Держприкордонслужби.

"Цього, звичайно, недостатньо... Інший напрямок, якщо говорити про морську охорону, то це допомога наших міжнародних партнерів. У цьому напрямку також ведуться переговори, в тому числі і з залученням посередників, громадських організацій ... Переговори вже дадуть свої результати до кінця року", - додав Слободян.

Нагадаємо, раніше Слободян повідомив, що Російська Федерація стала частіше затримувати іноземні судна, які йдуть в українські порти через Керченську протоку.