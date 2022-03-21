UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Госпогранслужба предупредила о подготовке врагом провокаций в Черном море

Фото: Российский малый ракетный корабль "Циклон" (kchf.ru)
Автор: Антон Федорцив

Государственная пограничная служба Украины зафиксировала попытки российских военных кораблей замаскироваться, что может свидетельствовать о готовящихся атаках на гражданские суда в море.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию ГПСУ в Facebook.

Пограничники заметили, что войска РФ зарисовывают бортовые номера и названия своих кораблей в попытках избежать идентификации. ВМФ России готовятся к совершению провокаций, чтобы впоследствии переложить ответственность за них на украинские Военно-морские силы.

"Сейчас военные страны-агрессорки закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера. Осознавая грязные методы ведения войны рашистами, в этой акции усматривается подготовка к предстоящим провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных кораблей", – говорится в сообщении ГП.

В службе напомнили, что россияне под надуманными предлогами заблокировали работу украинских портов. Кроме того, они обстреляли 4 гражданских судна и препятствуют работе спасателей.

Напомним, что Вооруженные силы сорвали наступление российских оккупантов на Бровары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службаЧерное мореЧерноморский флотВторжение России в УкраинуВойна России против Украины