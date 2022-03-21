ru ua
Пн, 21 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты пытались наступать на Бровары. Но понесли потери и были остановлены

Новина українською →
Бровары, Понедельник 21 марта 2022 13:35
Оккупанты пытались наступать на Бровары. Но понесли потери и были остановлены Фото: российские войска пытались наступать на Бровары (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Российские войска предприняли наступление в направлении Броваров Киевской области. Но были вынуждены остановиться из-за больших потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"При попытке наступления в направлении Броваров (противник, - ред.) понес значительные потери и был остановлен. Предпринимает попытки провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Слобожанском направление российские войска не ведут активных наступательных действий. Пытаются блокировать Харьков, обстреливают оборонные рубежи и гражданскую инфраструктуру Харькова и Чугуева.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что с начала войны против Украины уничтожены три ударные российские армии и одна воздушная.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бровары Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Ярно Хабихт, ВОЗ: Переговоры о гуманитарных конвоях идут на самом высоком уровне
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Ярно Хабихт, ВОЗ: Переговоры о гуманитарных конвоях идут на самом высоком уровне