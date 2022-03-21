Держприкордонслужба попередила про підготовку ворогом провокацій у Чорному морі

Державна прикордонна служба України зафіксувала намагання російських військових кораблів замаскуватися, що може свідчити про підготовку атак на цивільні судна в морі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис ДПСУ у Facebook .

Прикордонники помітили, що війська РФ замальовують бортові номери та назви своїх кораблів у спробах уникнути ідентифікації. ВМФ Росії готуються до вчинення провокацій, щоб згодом перекласти відповідальність за них на українські Військово-морські сили.

"Зараз військові країни-агресорки зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери. Усвідомлюючи брудні методи ведення війни рашистами, в цій акції вбачається підготовка до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням в них українських військових кораблів", – йдеться в повідомленні ДПСУ.

У службі нагадали, що росіяни під надуманими приводами заблокували роботу українських портів. Окрім того, вони обстріляли 4 цивільні судна та перешкоджають роботі рятувальників.