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Держприкордонслужба назвала кількість перетинів адмінмежі з Кримом

Новини » Суспільство    05.10.2019 - 10:29
Держприкордонслужба назвала кількість перетинів адмінмежі з Кримом
Фото: Чонгар (khoda.gov.ua)

В обох напрямках через контрольні пункти проїхало 2 млн громадян

Кількість громадян, які перетнули адміністративну межу з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим за січень-вересень 2019 року, залишається на рівні минулого року. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

За даними прес-служби, протягом 9 місяців 2019 року в обох напрямках в усіх трьох КПВВ ("Чонгар", "Каланчак", "Чаплинка") загалом адмінмежу перетнули трохи більше 2 млн громадян, що на рівні минулого року.

Але разом з тим, на 1% громадян більше перетинали адмінмежу саме в напрямку материкової частини України. Ця цифра також на рівні минулого року.

Для порівняння з 2015 роком -кількість громадян, які перетинають адмінмежу в обох напрямках, знизилась на 16%, приблизно на 400 тисяч осіб менше.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував облаштування контрольно-пропускних пунктів "Каланчак" та "Чонгар" на адміністративній межі з анексованим Кримом.

як повідомляло РБК-Україна, США виділили близько 1 млн доларів на обладнання, яке розширить українське мовлення на окупований Крим і Донбас.

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