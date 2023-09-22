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Господарка Євро-2024 презентувала нового тренера: він не грав у професіоналах

Фото: Юліан Нагельсманн прийняв новий тренерський виклик (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Молодий фахівець Юліан Нагельсманн став новим головним тренером збірної Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter команди.

36-річний тренер погодився готувати Бундестім до домашнього чемпіонату Європи. Він перебував без роботи з березня, коли був звільнений керівництвом мюнхенської "Баварії".

Нагельсманн уклав із Німецьким футбольним союзом угоду до кінця Євро-2024. Орієнтовна зарплати фахівця на посаді складе 4 млн євро на рік. Заради роботи з національною командою тренер відмовився від контракту з "Баварією", що залишався чинним і приносив натомість 7 мільйонів за сезон.

На посаді Нагельсманн змінив Гансі Фліка. Творець треблу з тією ж "Баварією" у сезоні 2019/20 втратив довіру функціонерів і вболівальників після невдалих результатів. Збірна Німеччини під його керівництвом мала 5-матчеву серію без перемог.

Хто такий Юліан Нагельсманн

Уродженець баварського Ландсберга-ам-Леха, на молодіжному рівні захищав кольори "Мюнхена 1860" та "Аугсбурга". Зав'язав із ігровою кар'єрою у 19 років через хронічну травму коліна.

Почав вивчати управління бізнесу та спортивну науку в університеті. Згодом почав працювати з юнаками в "Аугсбурзі", потім – у "Мюнхені 1860" та "Хоффенхаймі". У структурі останніх пройшов шлях до призначення головним тренером першої команди в 2016 році. Пізніше працював із РБ "Лейпциг", а в 2021-му очолив "Баварію".

Завоював із мюнхенцями "Салатницю" 2021/22 та два Кубки Німеччини. Ще в час роботи з "Хоффенхаймом" був визнаний Футбольним тренером року в Німеччині (2017).

 

 

До слова, німець Мюллер поповнив компанію рекордсменів Ліги чемпіонів за перемогами.

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