Хозяйка Евро-2024 представила нового тренера: он не играл в профессионалах

36-летний тренер согласился готовить Бундестим к домашнему чемпионату Европы. Он находился без работы с марта, когда был уволен руководством мюнхенской "Баварии".

Нагельсманн заключил с Немецким футбольным союзом соглашение до конца Евро-2024. Ориентировочная зарплата специалиста в должности составит 4 млн евро в год. Ради работы с национальной командой тренер отказался от остававшегося в силе контракта с "Баварией", что приносил в свою очередь 7 миллионов за сезон.

В должности Нагельсманн сменил Ханси Флика. Творец требла с той же "Баварией" в сезоне 2019/20 потерял доверие функционеров и болельщиков после неудачных результатов. Сборная Германии под его руководством имела 5-матчевую серию без побед.

Кто такой Юлиан Нагельсманн

Уроженец баварского Ландсберга-ам-Леха, на молодежном уровне защищал цвета "Мюнхена 1860" и "Аугсбурга". Завязал с игровой карьерой в 19 лет из-за хронической травмы колена.

Начал изучать управление бизнеса и спортивную науку в университете. Впоследствии начал работать с юношами в "Аугсбурге", потом – в "Мюнхене 1860" и "Хоффенхайме". В структуре последних прошёл путь к назначению главным тренером первой команды в 2016 году. Позже работал с РБ "Лейпциг", а в 2021-м возглавил "Баварию".

Завоевал с мюнхенцами "Салатницу" 2021/22 и два Кубка Германии. Еще во время работы с "Хоффенхаймом" был признан Футбольным тренером года в Германии (2017).