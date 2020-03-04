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В Черновцах госпитализировали еще двух людей с подозрением на коронавирус

Новости » Происшествия     04.03.2020 - 13:22
В Черновцах госпитализировали еще двух людей с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Двух людей госпитализировали в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы

В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали двух людей с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Громадське".

Как отмечается, пациентов привезли на карете скорой помощи, а автомобиль сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители одеты в биокостюмы. В середине заведения все одеты в защитную одежду и респираторы.

Отметим, на сегодня на коронавирус в Украине проверяют еще 6 человек, часть образцов уже передана в референс-лабораторию.

Зараженный коронавирусом украинец в Черновцах находится в изоляции, состояние удовлетворительное, никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель ослабляется

РБК-Украина писало, что единственный на сегодня зараженный в Украине находится в изоляции в Черновцах, его состояние удовлетворительное, никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель ослабляется. Его госпитализировали еще 29 февраля, симптомы болезни проявились после поездки в охваченную коронавирусом Италию.

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