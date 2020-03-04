В Черновцах госпитализировали еще двух людей с подозрением на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Двух людей госпитализировали в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы

В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали двух людей с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Громадське".

Как отмечается, пациентов привезли на карете скорой помощи, а автомобиль сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители одеты в биокостюмы. В середине заведения все одеты в защитную одежду и респираторы.

У Чернівцях перевіряють ще трьох людей через підозру на уханський коронавірус — їх привезли до інфекційного відділення місцевої обласної лікарні.



Медики з автівки швидкої допомоги здали біокостюми на утилізацію, а саму машину дезінфікували pic.twitter.com/Gbcvar3R8i — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

Отметим, на сегодня на коронавирус в Украине проверяют еще 6 человек, часть образцов уже передана в референс-лабораторию.

Зараженный коронавирусом украинец в Черновцах находится в изоляции, состояние удовлетворительное, никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель ослабляется

РБК-Украина писало, что единственный на сегодня зараженный в Украине находится в изоляции в Черновцах, его состояние удовлетворительное, никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель ослабляется. Его госпитализировали еще 29 февраля, симптомы болезни проявились после поездки в охваченную коронавирусом Италию.