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У госпіталізованих в Чернівцях не виявили ознак коронавірусу

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 14:39
У госпіталізованих в Чернівцях не виявили ознак коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інфекціоністи обстежили госпіталізованих і не виявили ознак коронавірусу

У людей, яких сьогодні у Чернівцях госпіталізували з підозрою на коронавірус, немає симптомів хвороби. Про це заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак, повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що трьох людей привезли до інфекційного відділення.

"Інфекціоністи їх обстежили. У людей є ознаки ГРВІ і за симптомами немає підстав підозрювати коронавірус. Епідеміологи по цих людях працювати не будуть. Це звичайна реакція при будь-якому спалаху, коли йде збільшення кількості звернень від хворих людей", - зазначила вона.

Раніше в інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували двох людей з підозрою на коронавірус.

Пацієнтів привезли на кареті швидкої допомоги, а автомобіль одразу відправили на дезінфекцію. Її водії одягнені в біокостюми. У середині закладу усі одягнені у захисний одяг та респіратори.

Заражений коронавірусом українець в Чернівцях знаходиться в ізоляції, стан задовільний, жодних симптомів розвитку пневмонії немає, кашель послаблюється.

РБК-Україна писало, що єдиний на сьогодні заражений в Україні знаходиться в ізоляції в Чернівцях, його стан задовільний, ніяких симптомів розвитку пневмонії немає, кашель послаблюється. Його госпіталізували ще 29 лютого, симптоми хвороби проявилися після поїздки до охопленої коронавірусом Італії.

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