Госпитализация патриарха Варфоломея в США: что известно

Появились подробности госпитализации патриарха Варфоломея в США. Он попал в больницу на второй день своего визита в Соединенные Штаты Америки.

Перед сегодняшней службой в соборе Святой Софии вселенский патриарх Варфоломей почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и расписания мероприятий по прибытии. Его врач из предосторожности посоветовал отвезти его в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения.



"В настоящее время патриарх чувствует себя хорошо. По рекомендации врачей он проведет ночь в больнице для наблюдения и, как ожидается, будет выписан завтра утром", - говорится в сообщении.

Отметим, патриарху Варфоломею уже 81 год. Он стал вселенским патриархом в ноябре 1991 года.