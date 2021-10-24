RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Госпіталізація патріарха Варфоломія в США: що відомо

Автор: Анна Полисученко

З'явилися подробиці госпіталізації патріарха Варфоломія в США. Він потрапив до лікарні на другий день свого візиту до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Грецької православної архієпископії Америки.

Перед сьогоднішньою службою в соборі Святої Софії сселенський патріарх Варфоломій відчув себе погано через тривалий переліт і розклад заходів після прибуття. Його лікар з обережності порадив відвезти його в лікарню Університету Джорджа Вашингтона для спостереження.

"Зараз патріарх почувається добре. За рекомендацією лікарів він проведе ніч у лікарні для спостереження і, як очікується, буде виписаний завтра вранці", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, патріарху Варфоломію вже 81 рік. Він став вселенським патріархом у листопаді 1991 року.

Раніше ми писали, що Патріарх Варфоломій в ході візиту в США потрапив до лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Патріарх Варфоломій