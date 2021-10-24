Госпіталізація патріарха Варфоломія в США: що відомо

З'явилися подробиці госпіталізації патріарха Варфоломія в США. Він потрапив до лікарні на другий день свого візиту до Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Грецької православної архієпископії Америки.
Перед сьогоднішньою службою в соборі Святої Софії сселенський патріарх Варфоломій відчув себе погано через тривалий переліт і розклад заходів після прибуття. Його лікар з обережності порадив відвезти його в лікарню Університету Джорджа Вашингтона для спостереження.
"Зараз патріарх почувається добре. За рекомендацією лікарів він проведе ніч у лікарні для спостереження і, як очікується, буде виписаний завтра вранці", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, патріарху Варфоломію вже 81 рік. Він став вселенським патріархом у листопаді 1991 року.
Раніше ми писали, що Патріарх Варфоломій в ході візиту в США потрапив до лікарні.