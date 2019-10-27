ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В госпитале Днепра умер боец 74 бригады

Новости » Общество    27.10.2019 - 14:51
В госпитале Днепра умер боец 74 бригады
Иллюстративное фото (УНИАН)

В военном госпитале скончался Андрей Безруков

В военном госпитале Днепра умер украинский военный Андрей Безруков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяну Губу в Facebook.

По данным Губы, в субботу, 26 октября, от тяжелой онкологической болезни в военном госпитале Днепра умер 26-летний боец 74 отдельного разведывательного батальона Безруков Андрей Владимирович. Погибший военнослужащий был жителем Запорожья.

В госпитале Днепра умер боец 74 бригады

Напомним, 11 октября стало известно, что в Днепровской больнице умер раненый на Донбассе украинский военный Вячеслав Кубрак. Военный был тяжело ранен во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил. Кубрак был командиром инженерно-саперного взвода.

Накануне, в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова умер тяжелораненый боец 56-й отдельной мотопехотной бригады Владимир Аджавенко. В районе Песков военнослужащий получил пулевое ранение в голову.

Эстония поможет с медицинской реабилитацией украинских военных На Донбассе ранены двое украинских военных
Новости Украины военныепреступленияФК Днепр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь