В госпитале Днепра умер боец 74 бригады

Иллюстративное фото (УНИАН)

В военном госпитале скончался Андрей Безруков

В военном госпитале Днепра умер украинский военный Андрей Безруков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяну Губу в Facebook.

По данным Губы, в субботу, 26 октября, от тяжелой онкологической болезни в военном госпитале Днепра умер 26-летний боец 74 отдельного разведывательного батальона Безруков Андрей Владимирович. Погибший военнослужащий был жителем Запорожья.

Напомним, 11 октября стало известно, что в Днепровской больнице умер раненый на Донбассе украинский военный Вячеслав Кубрак. Военный был тяжело ранен во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил. Кубрак был командиром инженерно-саперного взвода.

Накануне, в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова умер тяжелораненый боец 56-й отдельной мотопехотной бригады Владимир Аджавенко. В районе Песков военнослужащий получил пулевое ранение в голову.