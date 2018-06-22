У госорганов Британских Виргинских островов нет претензий к Prime Asset Partners

Госорганы Британских Виргинских островов не применяли никаких мер по Prime Asset Partners

Государственные органы Британских Виргинских островов (в частности, Financial Investigation Agency) не применяли никаких мер по Prime Asset Partners и не обращались к компании, ее директоров или акционеров с запросами о предоставлении дополнительной информации. Такое заявление сделали в компании AVELLUM в связи с публикацией Слідство.Інфо, где утверждается, что Агентство финансовых расследований Британских Виргинских Островов возбудило дело в отношении компании украинского президента, подозревая фирму в отмывании денег.

Как сообщают в компании, 14 января 2016 был заключен трастовый договор с Rotschild Trust. После заключения договора, с января по апрель 2016 осуществлялись подготовительные действия для передачи корпорации Рошен в "слепой" траст.

"Такие действия предусматривали, в частности, изменение структуры собственности корпорации Рошен и выпуск дополнительных акций иностранными компаниями, основанными для этих целей. Передача и дополнительный выпуск акций Prime Asset Partners и другие действия проводились по запланированному графику, который был заключен в соответствии с требованиями украинского и иностранного законодательства и согласовано с трастовым управляющим".

Rotschild Trust показали, что "трастовый договор был составлен в соответствии с международными стандартами управления активами для политических деятелей", - поясняют в пресс-службе компании.

Обвинение в отмывании денег не имеет под собой почвы поскольку компании, которые называют журналисты в своем расследовании, не имели банковских счетов.

"Все иностранные компании, созданные для передачи корпорации Рошен в "слепой" траст, не имели банковских счетов и не проводили и не собирались проводить никаких денежных операций к их передаче в управление Rotschild Trust.

Основания и использования компании Prime Asset Partners было необходимой составляющей передачи в траст активов Петра Порошенко. После принятия Rotschild Trust в управление корпорации Рошен мы получили полномочия для ликвидации Prime Asset Partners. Сейчас идет работа в этом направлении, которая, мы надеемся, будет завершена в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.