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У держорганів Британських Віргінських островів немає претензій до Prime Asset Partners

НовиниПолітика    22.06.2018 - 12:51
Ілюстративне фото (boatandyachtregistration.com)
Ілюстративне фото (boatandyachtregistration.com)

Держоргани Британських Віргінських островів не застосовували жодних заходів з Prime Asset Partners

Державні органи Британських Віргінських островів (зокрема, Financial Investigation Agency) не застосовували жодних заходів з Prime Asset Partners і не зверталися до компанії, її директорів чи акціонерів із запитами про надання додаткової інформації. Таку заяву зробили в компанії AVELLUM у зв'язку з публікацією Слідство.Інфо, де стверджується, що Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських Островів порушило справу у відношенні компанії українського президента, підозрюючи фірму у відмиванні грошей.

Як повідомляють в компанії, 14 січня 2016 був укладений трастовий договір з Rotschild Trust. Після укладення договору, з січня по квітень 2016 здійснювалися підготовчі дії для передачі корпорації Рошен "сліпий" траст.

"Такі дії передбачали, зокрема, зміну структури власності корпорації Рошен і випуск додаткових акцій іноземними компаніями, заснованими для цих цілей. Передача і додатковий випуск акцій Prime Asset Partners та інші дії проводилися за запланованим графіком, який був укладений у відповідності з вимогами українського та іноземного законодавства та погоджено з трастовим керуючим".

Rotschild Trust показали, що "трастовий договір був складений у відповідності до міжнародних стандартів управління активами для політичних діячів", - пояснюють у прес-службі компанії.

Звинувачення у відмиванні грошей не має під собою грунту оскільки компанії, які називають журналісти у своєму розслідуванні, не мали банківських рахунків.

"Всі іноземні компанії, створені для передачі корпорації Рошен "сліпий" траст, не мали банківських рахунків і не проводили і не збиралися проводити ніяких грошових операцій до їх передачі в управління Rotschild Trust.

Підстави та використання компанії Prime Asset Partners було необхідною складовою передачі в траст активів Петра Порошенка. Після прийняття Rotschild Trust управління корпорації Рошен ми отримали повноваження для ліквідації Prime Asset Partners. Зараз йде робота в цьому напрямку, яка, ми сподіваємося, буде завершена найближчим часом", - відзначили в прес-службі.

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Теги публікації: Порошенко Петро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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