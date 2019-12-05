В госорганах собираются коммуницировать с гражданами через мессенджеры

Фото: Дмитрий Дубилет (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин запускает пилотный проект

Кабинет министров Украины запускает пилотный проект, который должен обеспечить взаимодействие государственных органов с гражданами через мессенджеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра Кабмина Дмитрия Дубилета.

По его словам, это удешевит стоимость одного контакта для бюджета и позволит обслуживать граждан качественнее.

"В отличие от письменных обращений, можно уточнять информацию, чтобы не футболить, а давать ответ по существу... Мы запускаем пилот, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест", - написал Дубилет.

Он добавил, что такой формат взаимодействия также позволить отслеживать случаи некачественных консультаций.

"В отличие от телефонного звонка, бумажного ответа или очного визита, мы можем настраивать алерты и отслеживать случаи некачественных консультаций. Это позволит нам построить правильную финансовую и нефинансовую мотивацию для сотрудников", - резюмировал министр Кабмина, не назвав точных сроков запуска этого проекта.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует запустить сервис, который позволит перевести все квитанции об оплате в электронный формат. Сервис планируют запустить в течение 1-3 месяцев.

Ранее РБК-Украина писало, что до конца года правительство ланирует провести электронную перепись населения. По словам Дубилета, это позволит сэкономить в госбюджет около 2 млрд гривен.