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В держорганах збираються спілкуватися з громадянами через месенджери

Новини » Суспільство     05.12.2019 - 09:28
В держорганах збираються спілкуватися з громадянами через месенджери
Фото: Дмитро Дубілет (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін запускає пілотний проект

Кабінет міністрів України запускає пілотний проект, який повинен забезпечити взаємодію державних органів з громадянами через популярні месенджери. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра Кабміну Дмитра Дубілета.

За його словами, це здешевить вартість одного контакту для бюджету і дозволить обслуговувати громадян якісніше.

"На відміну від письмових звернень, можна уточнювати інформацію, щоб не футболити, а давати відповідь по суті... Ми запускаємо пілот, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян в месенджерах з віддалених робочих місць", - написав Дубілет.

Він додав, що такий формат взаємодії також дозволити відстежувати випадки неякісних консультацій.

"На відміну від телефонного дзвінка, паперового відповіді або очного візиту, ми можемо налаштувати алерти і відстежувати випадки неякісних консультацій. Це дозволить нам побудувати правильну фінансову і нефінансову мотивацію для співробітників", - резюмував міністр Кабміну, не назвавши точних термінів запуску цього проекту.

Раніше повідомлялося, що Кабмін планує запустити сервіс, який дозволить перевести всі квитанції про оплату в електронний формат. Сервіс планують запустити протягом 1-3 місяців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до кінця року уряд планує провести електронну перепис населення. За словами Дубілета, це дозволить заощадити до держбюджету близько 2 млрд гривень.

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