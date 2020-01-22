Держлісагентство завершує розробку онлайн-карти рубок по всій Україні

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Карту мають завершити у наступні місяці

Державне агентство лісових ресурсів України анонсує, що протягом наступних місяців планується завершити онлайн-карту рубок лісів по всій Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, станом на зараз мешканці 16 областей України можуть перевірити онлайн законність заготівлі деревини.

"Протягом наступних місяців планується завершити онлайн карту рубок по всій Україні… Кожна людина може зайти з комп’ютера чи телефону на сайт lk.ukrforest.com та ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на карті законність здійснення рубок", - вказано у повідомленні.

Наголошується, що реєстр містить низку опцій, зокрема, можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення.

"У загальному переліку можна обрати "переглянути" та детально ознайомитися з тим чи іншим лісорубним квитком та ділянками, на яких відбувається чи відбуватиметься заготівля деревини, а також переглянути на онлайн карті.

Нагадаємо, у середині січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що найближчим часом в Україні пройде тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісу.

Як писало РБК-Україна, у жовтні минулого року в Україні з'явився електронний реєстр для отримання дозволів на вирубку і заготівлю деревини. Станом на 16 жовтня у реєстрі було опубліковано 27 тисяч виданих дозвільних квитків на заготівлю і вирубку лісу.