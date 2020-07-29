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У Держлісагентстві оцінили збитки від масштабних пожеж у Луганській області

Луганська область, Середа 29 липня 2020 15:08
У Держлісагентстві оцінили збитки від масштабних пожеж у Луганській області
Фото: Василь Кузьович (facebook com odalug)
Автор: Роман Калиниченко

Засадження вигорілої території може зайняти від 3 до 5 років

Масштабні пожежі у Луганській області завдали сєвєродонецькому лісництву збитків на понад 1 млрд гривень. Пожежа зачепила майже 8 тисяч гектарів лісу.

Про це заявив голова Держлісагентства Василь Кузьович, повідомили у Луганській ОДА.

За його словами, засадження новим лісом вигорілої території може зайняти від 3 до 5 років.

Кузьович додав, що Держлісагентство розслідує причини займання лісу у Луганській області, проте остаточну відповідь дадуть лише правоохоронці. За останніми даними, пожежа зачепила майже 8 тисяч га і завдала шкоди лісництву на понад 1 млрд гривень.

Нагадаємо, масштабні пожежі у Луганській області спалахнули вдень 7 липня. Загоряння сталося відразу у декількох населених пунктах Новоайдарського району. Через сильний вітер та спеку площа пожежі почала швидко збільшуватися.

В результаті пожеж постраждали 223 особи, загинуло 6 громадян, були зруйновані вщент десятки будинків.

Раніше у Луганській ОДА також назвали суму збитків від лісових пожеж, щоправда, вона була більш ніж удвічі менша.

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