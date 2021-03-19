Госкосмосу могут предоставить специальный статус: для чего это необходимо

Государственному космическому агентству рекомендуют предоставить специальный статус. Соответствующую рекомендацию принял комитет Верховной рады по вопросам экономического развития.
Комитет рекомендует принять за основу соответствующий законопроект №5017. Этот документ предлагает четко разграничить полномочия между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерством обороны и Госкосмосом.
Предлагается определить полномочия агентства:
Подчеркивается, что закон устанавливает специальный статус ГКА.
"Это делается для того, чтобы, несмотря на то, какой состав парламента, какие настроения, такая деятельность как космос, тесно связанная с оборонной и разведывательной деятельностью, продолжала работать несмотря ни на что", - отметил глава экономического комитета Дмитрий Наталуха.
Вместе с тем Госкосмос предлагают оставить в структуре Кабинета министров под курированием профильного вице-премьер- министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Агентству предоставят соответствующий статус и право формировать политику в космической отрасли государства, а также распоряжаться предприятиями космической отрасли.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить законопроект в повестку дня и по итогам рассмотрения в первом чтении принять его за основу", - указано в сообщении.
Как писало РБК-Украина, вице-премьер-министр по вопросам ОПК Олег Уруский заявлял о планах по реформированию Госкосмоса. Он хочет вернуть ведомство к тому виду, с которого агентство начиналось.
Напомним, в конце февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль издал распоряжение о назначении временно исполняющего обязанности руководителя Госкосмоса. Им стал Владимир Михеев.