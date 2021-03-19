Держкосмосу можуть надати спеціальний статус: для чого це необхідно

Комітет рекомендує ухвалити за основу відповідний законопроект №5017. Цей документ пропонує чітко розмежувати повноваження між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерством оборони і Держкосмосом.

Пропонується визначити повноваження агентства:

державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами космічної діяльності України приватної форми власності законодавства про космічну діяльність;

створення та експлуатація наземного і космічного сегментів супутникових систем зв’язку, мовлення та дистанційного зондування Землі, контролю і аналізу космічної обстановки, координатно-часового та навігаційного забезпечення;

експлуатація, підтримка та вдосконалення об’єктів космічної діяльності;

розробка та функціонування Системи сертифікації космічної техніки України.

Підкреслюється, що закон встановлює спеціальний статус ДКА.

"Це робиться для того, щоб, попри те, який склад парламенту, які настрої, така діяльність як космос, що тісно пов’язана з оборонною і розвідувальною діяльністю, продовжувала працювати не зважаючи ні на що", - зазначив глава економічного комітету Дмитро Наталуха.

Разом з тим Держкосмос пропонують залишити у структурі Кабінету міністрів під куруванням профільного віце-прем’єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Агентству нададуть відповідний статус і право формувати політику в космічній галузі держави, а також розпоряджатися підприємствами космічної галузі.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді включити законопроект до порядку денного і за підсумками розгляду у першому читанні прийняти його за основу", - вказано у повідомленні.