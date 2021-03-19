Держкосмосу можуть надати спеціальний статус: для чого це необхідно

Державному космічному агентству рекомендують надати спеціальний статус. Відповідну рекомендацію ухвалив комітет Верховної ради з питань економічного розвитку.
Комітет рекомендує ухвалити за основу відповідний законопроект №5017. Цей документ пропонує чітко розмежувати повноваження між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерством оборони і Держкосмосом.
Пропонується визначити повноваження агентства:
Підкреслюється, що закон встановлює спеціальний статус ДКА.
"Це робиться для того, щоб, попри те, який склад парламенту, які настрої, така діяльність як космос, що тісно пов’язана з оборонною і розвідувальною діяльністю, продовжувала працювати не зважаючи ні на що", - зазначив глава економічного комітету Дмитро Наталуха.
Разом з тим Держкосмос пропонують залишити у структурі Кабінету міністрів під куруванням профільного віце-прем’єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Агентству нададуть відповідний статус і право формувати політику в космічній галузі держави, а також розпоряджатися підприємствами космічної галузі.
"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді включити законопроект до порядку денного і за підсумками розгляду у першому читанні прийняти його за основу", - вказано у повідомленні.
Як писало РБК-Україна, віце-прем'єр-міністр з питань ОПК Олег Уруський заявляв про плани щодо реформування Держкосмосу. Він хоче повернути відомство до того вигляду, з якого це агентство починалося.
Нагадаємо, наприкінці лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль видав розпорядження про призначення тимчасового виконувача обов'язків керівника Держкосмосу. Ним став Володимир Міхеєв.