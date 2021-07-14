Госкомпании несут убытки из-за злоупотребления трейдеров на энергорынке, - Минэнерго

"Мы уже не первый раз наблюдаем поведение трейдеров, которые обваливают цену, по выбранной ими торговой стратегии. Государственная генерация несет убытки, а это ставит под угрозу безопасность и непрерывность поставок электроэнергии. Более того, госпредприятия теряют возможность не только вкладывать средства в развитие, но и проводить текущие ремонты, готовиться к стабильной работе в отопительный сезон", - сообщил замминистра.

Власенко отметил, что НКРЭКУ не приняло достаточных мер для пресечения злоупотреблений на рынке электроэнергии со стороны трейдеров-спекулянтов.

"Хотя НКРЭКУ уже ввела определенные ограничения, которые дают возможность несколько стабилизировать ситуацию, однако это не фундаментальные изменения, в которых нуждается рынок. Текущие перекосы и колебания отнюдь не позволят нам быть полноценным участником европейского рынка", - отметил Власенко.

Замглавы Минэнерго добавил, что сейчас производители электроэнергии являются зависимыми от участников, которые не выполняют условия договоров на покупку электроэнергии или разрывают договора с поставщиками без обоснованных причин.

Соответственно Министерство энергетики принимает меры для пресечения злоупотреблений недобросовестных спекулянтов и посредников на рынке электроэнергии.