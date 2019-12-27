ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держкіно профінансує створення фільму про авіакатастрофу МН17

Новини » Суспільство     27.12.2019 - 22:31
Держкіно профінансує створення фільму про авіакатастрофу МН17
Ілюстративне фото (twitter.com Sputnik)

Держава профінансує більше половини вартості кінострічки

Держкіно погодило з "Творчим об'єднанням "Вавилон 13" контракт на фінансування фільму про авіакатастрофу малазійського боїнга МН17, який збили над Донбасом у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держкіно.

Як повідомляється, держава виділить на виробництво кінострічки "Залізні метелики" 2,3 мільйона гривень - це 54% загальної вартості фільму.

"Режисером і автором сценарію фільму є Роман Милий, а продюсерами - Володимир Тихий та Андрій Котляр. Реліз фільму в Україні планується у 2020 році", - йдеться в повідомленні.

Катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року, коли в районі Тореза Донецької області збили малайзійський літак, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.

Спільна слідча група під керівництвом Голландії (JIT) заявила, що для збивання MH17 була використана ракета BUK TELAR і що вона належить 53 зенітній ракетній бригаді, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії визнали фейковим телесюжет про катастрофу МН17. Зокрема, генеральний директор "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що в телесюжеті була неправдива інформація.

Катастрофа МН17: у Росії заявили про готовність надати нові дані У Bellingcat відреагували на скаргу Цемаха до ЄСПЛ
Новини України фильмыМН17
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся