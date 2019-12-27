Держкіно профінансує створення фільму про авіакатастрофу МН17

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Держава профінансує більше половини вартості кінострічки

Держкіно погодило з "Творчим об'єднанням "Вавилон 13" контракт на фінансування фільму про авіакатастрофу малазійського боїнга МН17, який збили над Донбасом у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держкіно.

Як повідомляється, держава виділить на виробництво кінострічки "Залізні метелики" 2,3 мільйона гривень - це 54% загальної вартості фільму.

"Режисером і автором сценарію фільму є Роман Милий, а продюсерами - Володимир Тихий та Андрій Котляр. Реліз фільму в Україні планується у 2020 році", - йдеться в повідомленні.

Катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року, коли в районі Тореза Донецької області збили малайзійський літак, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.

Спільна слідча група під керівництвом Голландії (JIT) заявила, що для збивання MH17 була використана ракета BUK TELAR і що вона належить 53 зенітній ракетній бригаді, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії визнали фейковим телесюжет про катастрофу МН17. Зокрема, генеральний директор "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що в телесюжеті була неправдива інформація.