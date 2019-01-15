Держкіно: в 2018 в прокат вийшли понад 40 українських фільмів

Фото: Пилип Іллєнко (УНІАН)

За словами Іллєнка, вперше за весь час існування Держкіно план був виконаний на 100%

За підсумками 2018 року в прокат вийшли понад 40 українських фільмів. Про це заявив директор Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Іллєнка.

Він зазначив, що в минулому році на виробництво українських фільмів було витрачено майже 480 млн гривень.

"Отже, в 2018 році на виробництво фільмів в бюджетній програмі Держкіно було передбачено 479 929,6 грн. Вперше за весь час існування Держкіно цей план був виконаний на 100%, тобто протягом року ці кошти були повністю до копійки сплачені виробникам і працювали на індустрію", - написав Іллєнко.

За його словами, найближчим часом буде представлений великий звіт про роботу агентства.

Нагадаємо, документальна стрічка про Україну The Distant Barking of Dogs ("Віддалений гавкіт собак"), яка увійшла в список претендентів на Оскар, отримала гран-прі міжнародного фестивалю "Артдокфест". Ще один український фільм "Дельта" став кращою документалкою.

Як писав Lite, Держкіно заборонив до показу фільм "Кохання у великому місті-2", в якому одну з ролей зіграв російський актор Леонід Ярмольник, щодо якого Міністерство культури України запровадило санкції.