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Госказначейство перечислило 1 млрд грн на зарплаты шахтерам

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Дополнительные средствапредусмотрены изменениями в госбюджет на текущий год

Государственная казначейская служба Украины перечислила средства в сумме 1 млрд грн для выплаты заработной платы работников на счета угледобывающих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, средства переховані 13 ноября на зарплаты у следующих предприятий:

  • ГП "Волыньуголь";
  • ГП ШУ "Южнодонбасское №1";
  • ГП "Мирноградуголь";
  • ГП "Торецкуголь";
  • ГП "Селидовуголь";
  • ПАО "Лисичанскуголь";
  • ГП "Первомайскуголь";
  • ГП "Львовуголь".

В Казначействе уточняют, что дополнительные средства перечислены во исполнение закона "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год" от 31.10.2019 № 265-IX и распределений открытых ассигнований, предоставленных Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Напомним, закон "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год" вступил в силу 9 ноября.

Документом предусматривается дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен, что позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам.

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