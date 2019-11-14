Госказначейство перечислило 1 млрд грн на зарплаты шахтерам

Государственная казначейская служба Украины перечислила средства в сумме 1 млрд грн для выплаты заработной платы работников на счета угледобывающих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, средства переховані 13 ноября на зарплаты у следующих предприятий:

ГП "Волыньуголь";

ГП ШУ "Южнодонбасское №1";

ГП "Мирноградуголь";

ГП "Торецкуголь";

ГП "Селидовуголь";

ПАО "Лисичанскуголь";

ГП "Первомайскуголь";

ГП "Львовуголь".

В Казначействе уточняют, что дополнительные средства перечислены во исполнение закона "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год" от 31.10.2019 № 265-IX и распределений открытых ассигнований, предоставленных Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Напомним, закон "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год" вступил в силу 9 ноября.

Документом предусматривается дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен, что позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам.