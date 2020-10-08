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Госизмена и подготовка теракта: дело генерала Шайтанова передали в суд

Киев, Четверг 08 октября 2020 16:21
Госизмена и подготовка теракта: дело генерала Шайтанова передали в суд
Фото: задержание Валерия Шайтанова (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Дело генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова направили в суд. Его обвиняют в государственной измене и подготовке террористического акта.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что Шайтанов, который раннее был одним из руководителей Центра специальных операций "А", передавал секретную информацию российским спецслужбам. Он также по их заданию вербовал бывших военнослужащих СБУ для совершения теракта.

В частности, планировалось убийство добровольца Адама Осмаева, который возглавлял батальон имени Джохара Дудаева и принимал участие в АТО на Донбассе.

"В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.

Напомним, Шайтанова задержали в апреле 2020 года. По данным следствия, он является агентом российской ФСБ, а подготовка преступлений подтверждается видеозаписями.

Данные о связях Шайтанова с ФСБ поступили от западных союзников, в МВД также заявляли, что тот готовил покушение еще и на министра Арсена Авакова.

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