Генерал-майора СБУ задержали за подготовку убийства Адама Осмаева

Фото: задержание Валерия Шайтанова (facebook.com/SecurSerUkraine)

Генерал-майор по заданию ФСБ России планировал убийство добровольца Адама Осмаева

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, Шайтанов подозревается в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию ФСБ Российской Федерации он планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

"СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют - Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи", - говорится в сообщении.

Фото: задержание Валерия Шайтанова (facebook.com/SecurSerUkraine)

Согласно материалам дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился в агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ Игорем Егоровым.

Егоров является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами того, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины.

Напомним, в июне 2017 года на столичном Подоле киллер заманил Адама Осмаева и его супругу Амину Окуеву на встречу под предлогом интервью и выстрелил в Осмаева. Однако Окуева выстрелом из пистолета обезвредила нападавшего. Киллера Александра Дакара Украина выдала террористической группировке "ДНР" в рамках обмена пленными.