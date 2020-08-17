Госгеонедра подготовила 79 участков полезных ископаемых для строительства дорог

Государственная служба геологии и недр в рамках национального проекта "Большая стройка" подготовила первые 79 участков недр с залежами полезных ископаемых, необходимых для строительства дорог.

Об этом сообщил председатель службы Роман Опимах на своей странице в Facebook.

"Во время встречи с "Укравтодором" его представители предоставили Госгеонадрам перечень приоритетных автодорог, согласно плану строительства на 2020-2021 годы, а также определили области, где ощутим дефицит песка и строительного сырья для производства щебня. Это бутовый камень, гранит, мигматит, гнейс, лабрадорит, чарнокит", - сообщил глава Госгеонедр.

Все предложенные Госгеонедра участки находятся в пределах 80 км, до определенных проектом автодорог, имеют утвержденные запасы и соответствуют ГОСТ для строительства дорог местного и общегосударственного значения. Они находятся в пяти областях: Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской.

"Это первая волна объектов для строительства дорог в областях, где налицо дефицит сырья. Нашей целью является обеспечение национальной экономики качественным отечественным сырьем. Это важная государственная задача, что значительно ускорит работы и снизит их стоимость, создаст новые рабочие места и обеспечит местный и государственный бюджеты поступлениями", - подытожил Опимах.

Напомним, ранее глава Госгеонедр презентовал пакет реформ с новыми правилами для недропользователей. В частности реформа предусматривает упрощение правил для "малого недропользования", также введение рассрочки платежей за предоставление спецразрешений и свободное обращение спецразрешений.

Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Ранее депутаты экологического комитета парламента также одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.