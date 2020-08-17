ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Госгеонедра подготовила 79 участков полезных ископаемых для строительства дорог

Киев, Понедельник 17 августа 2020 15:48
Госгеонедра подготовила 79 участков полезных ископаемых для строительства дорог
Фото: Роман Опимах (gmk.center)
Автор: РБК-Украина

Все предложенные Госгеонедра участки находятся в пределах 80 км

Государственная служба геологии и недр в рамках национального проекта "Большая стройка" подготовила первые 79 участков недр с залежами полезных ископаемых, необходимых для строительства дорог.

Об этом сообщил председатель службы Роман Опимах на своей странице в Facebook.

"Во время встречи с "Укравтодором" его представители предоставили Госгеонадрам перечень приоритетных автодорог, согласно плану строительства на 2020-2021 годы, а также определили области, где ощутим дефицит песка и строительного сырья для производства щебня. Это бутовый камень, гранит, мигматит, гнейс, лабрадорит, чарнокит", - сообщил глава Госгеонедр.

Все предложенные Госгеонедра участки находятся в пределах 80 км, до определенных проектом автодорог, имеют утвержденные запасы и соответствуют ГОСТ для строительства дорог местного и общегосударственного значения. Они находятся в пяти областях: Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской.

"Это первая волна объектов для строительства дорог в областях, где налицо дефицит сырья. Нашей целью является обеспечение национальной экономики качественным отечественным сырьем. Это важная государственная задача, что значительно ускорит работы и снизит их стоимость, создаст новые рабочие места и обеспечит местный и государственный бюджеты поступлениями", - подытожил Опимах.

Напомним, ранее глава Госгеонедр презентовал пакет реформ с новыми правилами для недропользователей. В частности реформа предусматривает упрощение правил для "малого недропользования", также введение рассрочки платежей за предоставление спецразрешений и свободное обращение спецразрешений.

Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Ранее депутаты экологического комитета парламента также одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины дорогиГосгеокадастрБольшая стройка
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь