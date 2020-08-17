Держгеонадра підготувала 79 ділянок корисних копалин для будівництва доріг

Фото: Роман Опімах (gmk.center)

Всі запропоновані Держгеонадра ділянки знаходяться в межах 80 км

Державна служба геології та надр в рамках національного проекту "Велике будівництво" підготувала перші 79 ділянок надр із покладами корисних копалин, необхідних для будівництва доріг.

Про це повідомив голова служби Роман Опімах на своїй сторінці в Facebook.

"Під час зустрічі з "Укравтодором" його представники надали Держгеонадрам перелік пріоритетних автодоріг, відповідно до плану будівництва на 2020–2021 роки, а також визначили області, де відчутний дефіцит піску та будівельної сировини для виробництва щебню. Це бутовий камінь, граніт, мігматит, гнейс, лабрадорит, чорнокіт", - повідомив голова Держгеонадр.

Всі запропоновані Держгеонадра ділянки знаходяться в межах 80 км, до визначених проєктом автошляхів, мають затверджені запаси та відповідають ДСТУ для будівництва доріг місцевого та загальнодержавного значення. Вони знаходяться у п’яти областях: Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській.

"Це перша хвиля об’єктів для будівництва доріг в областях, де наявний дефіцит сировини. Нашою метою є забезпечення національної економіки якісною вітчизняною сировиною. Це важливе державне завдання, що значно пришвидшить роботи та знизить їх вартість, створить нові робочі місця та забезпечить місцевий і державний бюджети надходженнями", - підсумував Опімах.

Нагадаємо, раніше голова Держгеонадр презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів. Зокрема реформа передбачає спрощення правил для "малого надрокористування", також введення розстрочки платежів за надання спецдозволів і вільний обіг спецдозволів.

Зміни в законодавство про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі.

Раніше депутати екологічного комітету парламенту також схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.