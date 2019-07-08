Госгеонедра с начала года уплатили в бюджет более полумиллиарда гривен

Фото: Олег Кирилюк (пресс-служба)

В Госгеонедрах заявили, что план на 2019 год составляет 200 млн грн

Государственная служба геологии и недр Украины за шесть месяцев 2019 года пополнила государственный бюджет на 542,4 млн гривен - это составляет 270% общего плана на текущий год. Об этом рассказал председатель Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"План на 2019 год составляет 200 млн грн. Уже за шесть месяцев текущего года мы выполнили более, чем на 270% годового плана поступлений от запланированного госбюджетом показателя", - отметил Кирилюк.

По данным Госгеонедр, за полгода от продажи на электронных аукционах специальных разрешений на пользование недрами по состоянию на сегодня поступило - 275,1 млн грн. Всего от службы поступило 542,4 млн гривен.

"Надеюсь, до конца 2019 года мы будем иметь еще большую цифру, ведь уверены, что введение прозрачных электронных аукционов будет стимулировать инвесторов больше вкладывать в недра нашей страны", - подытожил Кирилюк.