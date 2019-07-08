ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держгеонадра з початку року сплатили до бюджету більш як півмільярда гривень

Новини » Економіка    08.07.2019 - 17:01
Держгеонадра з початку року сплатили до бюджету більш як півмільярда гривень
Фото: Олег Кирилюк (прес-служба)

У Держгеонадрах заявили, що план на 2019 рік становить 200 млн грн

Державна служба геології та надр України за шість місяців 2019 року поповнила державний бюджет на 542,4 млн гривень - це становить 270% загального плану на поточний рік. Про це розповів голова Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"План на 2019 рік становить 200 млн грн. Вже за шість місяців поточного року ми виконали більше, ніж на 270% річного плану надходжень від запланованого держбюджетом показника", - зазначив Кирилюк.

За даними Держгеонадр, за півроку від продажу на електронних аукціонах спеціальних дозволів на користування надрами станом на сьогодні надійшло - 275,1 млн грн. Всього від служби надійшло 542,4 млн гривень.

"Сподіваюсь, до кінця 2019 року ми матимемо ще більшу цифру, адже впевнені, що запровадження прозорих електронних аукціонів стимулюватимуть інвесторів більше вкладати в надра нашої країни", - підсумував Кирилюк.

Тимошенко заявила про зрив бюджетного процесу
Новини України бюджетГосгеонедраОлег КирилюкДержгеонедр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся