Госгеонедр уверена в законности аукциона по Будищанско-Чутовской нефтегазовой площади

Государственная служба геологии и недр отвергла претензии "Нафтогаз Украины" к законности аукциона по Будищанско-Чутовский нефтегазовой площади, на котором государственная монополия проиграла ценовую конкуренцию.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Госгеонедр.

"Перед вынесением на аукцион участок прошел все необходимые согласования. В аукционе приняли участие пять компаний, в том числе АО "Укргаздобыча", которая заняла второе место по результатам торгов, предложив за лот 650 млн грн. Победитель торгов ООО "Нафтогазгеоразведка" ("ДТЭК Нефтегаз") предложило за специальное разрешение 650,5 млн грн", - отметила Госгеонедр.

С 2011 по 2017 г. лицензией на Будищанско-Чутовский участок владел НАК "Нафтогаз Украины", однако через нарушение лицензионных условий лицензия была аннулирована.

Геологическая служба подчеркнула, что еще в 2017 г. все судебные инстанции в Украине, вплоть до Верховного суда, подтвердили законность решения Гесгеонедр об аннулировании этой лицензии.

Напомним, ранее прозрачными и конкурентными назвала прошедшие 31 августа торги, на которых победила компания ДТЭК, член набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Наталия Бойко, поздравив главу Госгеонедр Романа Опимаха в Facebook с рекордной ценой, которая в 8 раз превысила стартовую.

"Нафтогаз" обеспечил конкуренту борьбу, что привело к повышению стоимости лота в 8 раз и поступлениям в государственный бюджет рекордной суммы в размере 650,5 млн грн от игрока из частного сектора", - отметила Бойко.

Сразу после окончания аукциона "Нафтогаз Украины" заявила, что, несмотря на поражения в аукционе, планирует в судах отстаивать свои интересы на Будищанско-Чутовскую площадь.

Как писало РБК-Украина, 31 августа Госгеонадр продала спецразрешение на разработку Будицанской-Чутовской нефтегазовой площади за 650,5 млн грн. Участок был продан на электронном аукционе.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство упростило условия проведения электронных торгов спецразрешениями на недра для повышения прозрачности торгов.

Депутаты экологического комитета Верховной Рады одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии 2020 года. В частности, это касается запуска службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.