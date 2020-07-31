Госэкоинспекция не рекомендует разрезать затонувший в Одессе танкер

Государственная экологическая инспекция не рекомендует разрезать затонувший в Одессе танкер Delfi. Он нанесет значительный урон экологии.

Об этом заявил глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный в Facebook.

"От судовладельца не получено никакой информации относительно количества нефтепродуктов, которое было на борту затонувшего танкера. Сейчас рассматривается вариант разрезания Delfi для эвакуации, поскольку целым убрать танкер не удалось. Тогда все топливо из машинных отделений попадет в Черное море", - отметил он.

По его словам, потенциальный вред окружающей среде может в 40 раз превысить все те разливы нефти, которые были с 22 ноября прошлого года.

При этом, Малеваный анонсировал разработку предложений "по экологической безопасности во время выполнения работ по ликвидации танкера Delfi".



"Надо быть готовыми к быстрой ликвидации возможных загрязнений, чтобы не допустить настоящую экологическую катастрофу", - объяснил он.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью прошлого года. Судовладелец долгое время отказывался проводить работы по поднятию судна с мели.

Ранее сообщалось, что танкер Delfi должны были поднять с мели до 20 июля, однако буксировщикам не удалось это сделать.

Кроме того, 26 июля зафиксировали очередную утечку нефтепродуктов из танкера Delfi из-за чего объявили чрезвычайную ситуацию.